PSG : A Paris, la guerre est déclarée pour le Parc des Princes

Bien décidé à devenir propriétaire de son stade, le Qatar tente de racheter le Parc des Princes. Néanmoins, les multiples sorties de Nasser Al-Khelaïfi commencent à agacer la Mairie de Paris qui enchaîne les coups de gueule en réponse au président du PSG.

Nasser Al-Khelaïfi ne s’en cache plus, il rêve d’un nouveau stade pour le PSG. Et pour cela, il a décidé de monter au créneau face à la Mairie de Paris, propriétaire du Parc des Princes. « Notre première option est de rester, mais je ne pense pas que le Conseil municipal veuille que nous restions. Ils font pression pour que nous partions », confiait le président du PSG dans les colonnes de MARCA . Des propos qui ne plaisent évidemment aux dirigeants de la Ville de Paris, à l’image d’Emmanuel Grégoire, premier adjoint d’Anne Hidalgo.

Le coup de gueule de la Mairie de Paris

« La réaction à la nouvelle prise de position de Nasser Al-Khelaïfi ? Ce n’est pas très agréable… La Ville a toujours dit sa disponibilité pour étudier les meilleurs moyens d’accompagner le développement de ce club. On avait posé deux options. Une privilégiée par le PSG, qui est celle d’acheter pour investir. Et l’autre, privilégiée par la Ville, de dire : comme vous allez investir, on est prêts à vous signer un bail sur une durée très longue qui permettra sans nul doute l’amortissement de l’investissement. Nous étions à un stade de discussions. Et là, on a vu ces déclarations. (…) nous allons attendre qu’il revienne du Qatar et nous reprendrons les discussions, s’il le souhaite. En revanche, lire que la Ville veut ‘‘les chasser du Parc’’ est insultant. Paris est amoureuse de son club. Nous n’avons aucun autre objectif que de maintenir le club au Parc », a tout d’abord expliqué l’adjoint à la maire de Paris, avant de lâcher une énorme punchline.

«Vous pensez vraiment que le Parc vaut moins que Leandro Paredes»