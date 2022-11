PSG : Al-Khelaïfi reçoit une nouvelle réponse pour ce projet de QSI

Thibault Morlain

Ces dernières heures, Nasser Al-Khelaïfi a lâché un nouveau coup de gueule, mettant ainsi un peu plus la pression sur la ville de Paris en ce qui concerne la vente du Parc des Princes. De quoi tendre un peu plus les relations entre le PSG et le mairie, mais malgré cela, tout reste encore possible comme l’a expliqué l’adjoint d’Anne Hidalgo.

Souhaitant agrandir le Parc des Princes, le PSG souhaite toutefois en être propriétaire afin de faire ces travaux. Problème, ça bloque à ce sujet avec la ville de Paris. D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas hésité à mettre la pression sur son interlocuteur, allant même jusqu’à évoquer la possibilité que le PSG aille jouer ailleurs qu’au Parc des Princes.

Mercato - PSG : L’énorme demande de Pochettino à Messi pour son avenir https://t.co/Pn9ilx2CJX pic.twitter.com/lobb9whhpP — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

« Nous n'avons pas fermé la porte »

Cette sortie de Nasser Al-Khelaïfi a forcément eu un gros retentissement, obligeant la mairie de Paris à réagir. Ainsi, dans des propos accordés à France Bleu , Emmanuel Grégoire, adjoint d’Anne Hidalgo, a répondu : « Nous n'avons pas fermé la porte, même si ce n'est incontestablement pas notre option prioritaire. (…) Ce n'est pas sérieux de dire que la Ville n'aime pas le PSG et nous n'envisageons pas une seule minute que le PSG parte du Parc des Princes ».

« La Mairie est protectrice de l'intérêt des Parisiens »