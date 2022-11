PSG : Le Qatar prend une grande décision pour sa révolution

Arthur Montagne

Bien décidé à poursuivre l'expansion du PSG, QSI sait parfaitement que la suite de son projet passe par l'acquisition de son propre stade. Les discussions avec la Mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes semblent très compliquées, ce qui pousse le Qatar à envisager l'idée de construire un nouveau stade. Dans cette optique, le site de l'hippodrome de Saint-Cloud a retenu l'attention des Parisiens.

Nasser Al-Khelaïfi ne s'en cache plus. Pour Bloomberg , le président du PSG a lâché que « Paris mérite un meilleur stade . » Et pour cause, le club de la capitale n'est pas propriétaire du Parc des Princes, une anomalie pour un club de cette dimension, d'autant plus que la capacité de l'enceinte parisienne et loin de celle des références en Europe. Par conséquent, si jamais il était impossible de trouver un accord avec la Mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes, le PSG envisage d'autres options.

Un nouveau stade à l'hippodrome de Saint-Cloud ?

A commencer par celle de construire son propre stade. Un projet colossal qui nécessite tout d'abord de trouver un site capable d'accueillir une enceinte d'au moins 60 000 personnes. Dans cette optique, L'EQUIPE révèle que l'hippodrome de Saint-Cloud a retenu l'attention de la direction du PSG.

Le PSG y avait déjà pensé

Il faut dire que le quotidien assure que ce n'est pas la première que le PSG pense à ce site. En effet, à l'époque où le Qatar cherchait le meilleur emplacement pour son nouveau centre d'entraînement, l'option de l'hippodrome de Saint-Cloud avait été évoquée. Mais France Galop, la société qui gère les hippodromes de la région parisienne n'était pas favorable à cette option et avait alors proposé le site de Maisons-Laffitte au PSG. Une option rapidement écartée car cet hippodrome est situé en zone inondable. Par conséquent, le centre d'entraînement parisien verra le jour à Poissy en 2023. En ce qui concerne le stade, le flou demeure toujours.