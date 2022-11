PSG : Une révolution à 1Md€ préparée par le Qatar ?

La rédaction

Nasser Al-Khelaïfi ne l'a pas caché ce lundi. Le responsable qatari souhaite que le PSG soit propriétaire de son stade. Dernièrement, une offre de 40M€ aurait été transmise à la Mairie de Paris pour racheter le Parc des Princes. Une somme jugée ridicule par un économiste, qui évoque la véritable valeur du stade parisien.

Comme un roc positionné à proximité du périphérique parisien, le Parc des Princes se tient debout depuis 1895. Mais sa forme actuelle date de 1972. Deux ans plus tard, le PSG commençait à occuper l'enceinte. Cela fait donc 48 ans que l'histoire du club de la capitale est indissociable du Parc des Princes. Depuis son arrivée à Paris en 2011, le Qatar a apporté plusieurs modifications au stade, et cela a un coût. 85M€ ont été dédiés aux travaux de rénovation. Pourtant, le stade n'est pas la propriété du PSG, mais bien de la Ville de Paris.

« Nous avons besoins d’être propriétaires de notre stade »

Une situation que déplore Nasser Al-Khelaïfi. « Nous avons besoins d’être propriétaires de notre stade » a confié le président du PSG lors d'un entretien accordé au Financial Times ce lundi. Afin de moderniser le stade et ne plus dépendre de la Mairie de Paris, le Qatar aurait tenté de racheter l'enceinte comme l'a confirmé Pierre Rabadan, adjoint en charge du sport, des Jeux olympiques et paralympiques et de la Seine.

Le Qatar a transmis une offre à 40M€ pour racheter le Parc des Princes

« Le club nous a demandé s’il pourrait devenir propriétaire dans cette perspective d’accroissement de capacité d’accueil du Parc du Princes. Nous n’étions pas vendeurs mais en tant que partenaire du club nous nous sommes engagés à étudier l’ensemble des possibilités. On a demandé au club de nous faire une proposition. Mais elle était vraiment inacceptable et les discussions se sont arrêtées là depuis. La question d’une vente n’a donc plus été évoquée tellement le montant n’était pas réaliste » avait déclaré l'ancien joueur du Stade Français.

La valeur du stade dévoilée