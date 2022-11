PSG : Clash à Paris, Al-Khelaïfi déclare la guerre à Hidalgo

Arthur Montagne

Depuis plusieurs jours, l'idée d'un changement de stade pour le PSG fait grandement parler. Et pour cause, Nasser-Khelaïfi n'a pas manqué d'annoncer que le club cherchait d'autres options que le Parc des Princes, qui n'appartient pas au club. Et si du côté de la Mairie de Paris on croit au bluff avant de faire baisser le prix de vente de l'enceinte parisienne, Nasser Al-Khelaïfi assure que ce n'est pas du tout une blague.

C'est une petite bombe que Nasser Al-Khelaïfi a lâchée ces derniers jours. Dans les colonnes de Bloomberg , le président du PSG assurait que « Paris mérite un meilleur stade . » Une déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir au sein de la Mairie de Paris qui s'étonne du timing de cette annonce comme le révélait Pierre Rabadan, adjoint en charge du sport, des Jeux olympiques et paralympiques et de la Seine à la Mairie de Paris, alors que le Qatar pourrait céder entre 10 et 15% de ses parts à des investisseurs américain. Par conséquent, au sein des proches d'Anne Hidalgo, on voit plutôt un coup de bluff de la part du Qatar afin d'accélérer la vente du Parc des Princes au meilleur prix possible. Il faut dire que les Qatariens souhaitent devenir propriétaires de l'enceinte parisienne. Mais Nasser Al-Khelaïfi se montre catégorique et confirme ses intentions.

«Je ne pense pas que la mairie veuille que nous restions»

« Notre première option est de rester, mais je ne pense pas que la mairie veuille que nous restions. Ils font pression pour que nous partions. Nous nous sommes disputés avec eux pendant cinq ans. Chaque fois, ce sont les mêmes fausses promesses : aujourd'hui, demain, cette élection, la prochaine élection. Nous sommes fatigués de cela. Nous avons besoin d'un accord équitable. J'aime le Parc des Princes, c'est notre histoire et je le respecte plus que tout, et y rester a toujours été notre premier choix. Mais je ne pense pas qu'ils nous veulent là-bas », lance le président du PSG à MARCA avant de confirmer que le Qatar envisage bien d'autres options que le Parc des Princes.

«Le conseil municipal pense que nous plaisantons, mais ce n'est pas le cas»