PSG : Le Qatar reçoit un tacle totalement inattendu

Arthur Montagne

Grand supporter du PSG, Thomas Mars, chanteur du groupe français Phœnix connu dans le monde entier, ne cache pas sa déception sur l'évolution du club de la capitale depuis son rachat par QSI, le fonds d'investissement du Qatar. Il regrette notamment le fait que le PSG soit désormais devenu une marque plus qu'un club de foot.

En 2011, le PSG est racheté par le Qatar et entre dans une nouvelle dimension. Le club de la capitale est devenu l'une des marques sportives les plus puissantes du monde, et c'est d'ailleurs le reproche qui est fait par de nombreux supporters, à l'image de Thomas Mars, chanteur du groupe Phœnix, et fan du PSG.

«Le Qatar, c'est compliqué»

« Le Qatar, c'est compliqué. Le premier truc que j'ai aimé dans le PSG, c'est le côté cosmopolite, quand il y avait des Brésiliens (Rai, Valdo, Ricardo, Leonardo, dans les années 90). Là, c'est autre chose. On est dans des rapports de force, d'argent », lance-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE .

«Le PSG devient une marque»