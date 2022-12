PSG : Au Qatar, Hakimi envoie un message troublant à Galtier

Arnaud De Kanel

Bien loin de son meilleur niveau depuis le début de la saison au PSG, Achraf Hakimi renait de ses cendres au Mondial avec le Maroc. Le latéral joue avec beaucoup plus de responsabilités en sélection et ce n'est pas pour lui déplaire. Le Marocain concède que le rôle que lui confie Christophe Galtier à Paris n'est pas aussi important qu'avec le Maroc.

Achraf Hakimi disputera le plus grand match de sa carrière en sélection contre l'Espagne en huitième de finale du Mondial. Le joueur du PSG savoure les moments de grâce qu'il vit avec les Lions de l'Atlas . Depuis le début du tournoi, Hakimi a délivré une passe décisive et se montre très en jambes. Pourtant, il serait touché aux ischios-jambiers d'après L'Equipe . Mais voilà, le latéral du PSG a un rôle complètement différent en sélection et il ne peut pas délaisser ses partenaires. Au Maroc, c'est Hakimi la star et l'équipe tourne autour de lui, à la différence du PSG où Christophe Galtier lui donne un rôle moins important.

«J'ai plus d'importance dans le jeu»

« Mes rôles en club et en sélection ? Ils sont différents. À Paris, il y a de très grands joueurs, comme ici, mais avec le Maroc j'ai plus d'importance dans le jeu, je touche plus la balle, ils me donnent l'importance de me sentir à l'aise » souligne Hakimi dans un entretien accordé à MARCA .

«A Paris, c'est très différent...»