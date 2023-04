«Une équipe de m****», craquage hallucinant au FC Nantes

La rédaction

Le FC Nantes s'enfonce en championnat. Les Canaris se sont inclinés sur la pelouse de l'AJ Auxerre ce dimanche (2-1) et s'approchent dangereusement de la zone de relégation. Après cette défaite, Antoine Kombouaré a commenté la rencontre et n'a pas caché sa colère. Le technicien n'a pas hésité à s'en prendre à ses propres joueurs.

Le FC Nantes n'y arrive plus en championnat. Les Canaris n'ont plus remporté le moindre match depuis le 12 février et poursuivent leur douce chute vers la zone de relégation. Les Nantais pointent à la 15ème place après leur défaite sur la pelouse de l'AJ Auxerre ce dimanche. Une nouvelle contreperformance, qui a provoqué la colère d'Antoine Kombouaré.

Mercato : Après avoir mis le feu à Nantes, il déballe tout https://t.co/U9V1jJYjDE pic.twitter.com/n6rybBuycN — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

« Les joueurs préfèrent attendre qu'on soit dans la mouise pour enfin se réveiller »

« On ne peut pas y arriver quand on est aussi mauvais dans l'entame. Ce n'est pas possible. Je pense qu'on peut tenir tous les discours qu'on veut, les joueurs ne se sentent pas concernés par le maintien, donc ! Ligue Europa, finale de Coupe de France… Moi, je sens ce qui va venir : les joueurs préfèrent attendre qu'on soit dans la mouise et 17es au classement pour enfin se réveiller. Très bien, on va jouer avec la pression, on va se marrer » a confié le coach du FC Nantes, qui n'a pas hésité à s'en prendre à ses joueurs.

« Je parle à un mur, pour le moment »