Il lâche une énorme annonce pour le FC Nantes

Thibault Morlain

Vainqueur de la Coupe de France en 2022, le FC Nantes est en course pour réaliser le doublé. En effet, les hommes d'Antoine Kombouaré sont à nouveau en finale et cette année, ils affronteront Toulouse. Pour rêver de conserver leur bien, les Canaris pourront compter sur un Ludovic Blas en grande forme. Et ce dernier semble plus motivé que jamais pour cette finale de Coupe de France.

Ce samedi, le FC Nantes et Toulouse ont rendez-vous à 21h, au Stade de France, pour la finale de la Coupe de France. Qui remportera le trophée ? Tenant du titre, le club emmené par Antoine Kombouaré pourrait donc réaliser un doublé. Telle est en tout cas la motivation dans les rangs canaris. Pour la FFF , Ludovic Blas, milieu offensif du FC Nantes, a d'ailleurs fait de grosses annonces en ce sens.

« Maintenant, le doublé, tout le monde l’a en tête »

« Pour être honnête, on ne s’attendait pas à jouer une deuxième finale d’affilée. On n’y pense de toute façon pas quand on démarre cette compétition. On veut bien sûr gagner les matches pour défendre le titre et garder la Coupe le plus longtemps possible, mais de là à s’imaginer revenir en finale... Personnellement, je n’y avais pas songé au départ. Le déclic s’est produit après la victoire en quarts contre Lens chez nous, à huis clos. C’est à ce moment-là, avant de jouer la demi-finale contre Lyon encore à domicile, que forcément, on y a pensé. Maintenant, le doublé, tout le monde l’a en tête, c’est sûr », a lâché Ludovic Blas.

« Pourquoi ne pas entrer dans l’Histoire ? »