Un joueur du FC Nantes pourrait faire une grosse victime à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Pau Lopez réalise une saison plutôt convaincante dans les buts de l’OM, Pablo Longoria étudierait toutefois la possibilité de recruter un nouveau gardien de but. Dans cette optique, Alban Lafont serait sur la short-list marseillaise. Une arrivée qui pourrait toutefois freinait la montée en puissance du jeune Simon Ngapandouetnbu.

Ces derniers jours, L'EQUIPE révélait que l'OM avait activé un dossier assez inattendu, à savoir celui menant à Alban Lafont. Le niveau du portier du FC Nantes n'est évidemment pas la raison de la surprise que suscite de l'intérêt marseillais. En revanche, la nécessité de recruter un gardien ne saute pas aux yeux. Et pour cause, Pau Lopez donne entière satisfaction cette saison et le jeune Simon Ngapandouetnbu a tout pour s'imposer comme sa doublure la saison prochaine, alors que Ruben Blanco retournera au Celta Vigo. Par conséquent, Jean-Charles de Bono s'étonne de cette piste.

Lafont peut plomber Ngapandouetnbu

« Il n’est pas très constant sur toutes les saisons qu’il a jouées. Il peut passer au travers d’un match. Gérard Gili expliquait qu’il n’était pas très fan du joueur et qu’il ne le voyait pas évoluer à un haut niveau. Je suis assez d’accord avec lui. Il a quelques absences. Ce qui me dérange, c’est que si on parle de Lafont, on oublie Simon (Ngapandouetnbu) », lance le journaliste pour Football Club de Marseille avant d'en rajouter une couche.

«Une nouvelle concurrence entre Lopez et Lafont pourrait être néfaste pour le club»