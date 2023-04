Karim Benzema a refusé un incroyable transfert

Arnaud De Kanel

Avant de connaitre le succès qui est le sien au Real Madrid, Karim Benzema s'est forgé à l'OL, club où il a été formé. Le Lyonnais n'avait pas tardé à exploser avec les Gones et très vite, il avait tapé dans l'oeil des cadors européens. D'ailleurs, un autre club que le Real était chaud pour le signer avant qu'il ne donne sa préférence aux Merengue.

La réputation de Karim Benzema n'est plus à faire. Au fil des années, il s'est affirmé comme l'un des tous meilleurs attaquants de l'histoire, récompensé de son premier Ballon d'Or l'an passé. Il doit en partie cette fabuleuse carrière à son choix de rejoindre le Real Madrid alors que d'autres clubs étaient sur lui. L'ancien international français avait fait part à Jean-Michel Aulas de son désir de rejoindre la Casa Blanca , qu'importe les autres clubs qui s'intéressaient à lui.

«Il y a plusieurs propositions, dont Manchester United»

Dans un entretien accordé à l'UEFA, Jean-Michel Aulas a révélé que Karim Benzema était sur les tablettes de Manchester United en 2009. « Quand il part au Real Madrid, il y a plusieurs propositions, dont Manchester United. Karim me dit: "Président, si je dois partir, je préférerais vraiment aller au Real Madrid parce que c’est pour moi un rêve". Et c’est vrai que, en parfaite communion, on choisit le Real Madrid pour développer son potentiel, et ça a bien réussi », a confié le président de l'OL. Finalement, KB9 avait rejoint le Real Madrid contre 40M€, un choix payant.

«Un parcours exceptionnel»