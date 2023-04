Le PSG l’attend, il annonce un rendez-vous au sommet

Thomas Bourseau

Luis Campos aurait à coeur de rapatrier Xavi Simons qui brille au PSV Eindhoven cette saison. Le conseiller football du PSG pourrait garder espoir au vu des déclarations du principal intéressé sur ses discussions avec le PSV en fin de saison…

Xavi Simons est en feu cette saison au PSV Eindhoven, club qu’il a rejoint en tant qu’agent libre à la dernière intersaison en provenance du PSG. Le milieu de terrain de 20 ans est titulaire indiscutable et s’est rendu indispensable pour son coach Ruud Van Nistelrooy. Décisif, Simons fait tourner la tête de Luis Campos, qui avait tenté de le retenir l’été dernier, pour un éventuel retour au PSG.

«Je dois bien finir la saison et ensuite on verra»

Une clause de rachat de 12M€ a été convenue pour le PSG pour le mercato estival à venir. Cependant, toutes les parties devraient donner leur aval pour qu’elle soit activée comme Le Parisien l’a affirmé cette semaine. Et bien que Xavi Simons soit peu emballé par un retour aussi tôt au PSG, il donne rendez-vous en fin de saison après les grandes échéances du PSV Eindhoven. « Je dois bien finir la saison et ensuite on verra. Viennent maintenant les compétitions dans lesquelles vous devez prouver. Je me concentre entièrement sur les cinq derniers matchs de championnat et la finale de la coupe ».

PSG : Départ annoncé pour Messi, il se lâche https://t.co/Uoup10lvTf pic.twitter.com/Fd0zUYjPRT — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

«J'aurai une conversation avec Marcel Brands, l’entraîneur et tout le monde»