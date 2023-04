Le PSG en plein doute, ce crack annonce la couleur pour son mercato

Thibault Morlain

Tandis que Xavi Simons brille avec le PSV Eindhoven, le PSG regarde cela de très près, ayant la possibilité de rapatrier le Néerlandais au mercato estival. Une grosse réflexion serait actuellement en cours à propos du milieu offensif. Reviendra ? Ne reviendra pas ? De son côté, Xavi Simons a fait le point sur son avenir.

Parti libre du PSG l’été dernier, Xavi Simons a fait le bon choix tant il réalise une énorme saison avec le PSV Eindhoven. Mais voilà que la flamme pourrait se raviver avec le club de la capitale. Grâce à une clause dans le contrat de Xavi Simons, un retour est possible dans les mois à venir, moyennant un chèque d’environ 12M€. Mais c’est bien le joueur de 20 ans qui aura le dernier mot à ce sujet…

« Je dois bien finir la saison et ensuite on verra »

Aux dernières nouvelles, le PSG serait actuellement en pleine hésitation concernant le fait de faire revenir ou non Xavi Simons durant le mercato estival. A côté de cela, le joueur du PSV Eindhoven a pris la parole pour évoquer son avenir. Ainsi, dans un entretien accordé à De Telegraaf , Xavi Simons a lâché : « Je dois bien finir la saison et ensuite on verra. Viennent maintenant les compétitions dans lesquelles vous devez prouver. Je me concentre entièrement sur les cinq derniers matchs de championnat et la finale de la coupe ».

« J'ai un contrat de cinq ans ici »