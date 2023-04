Surprise, Mbappé va plomber un énorme retour

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG compte bien se renforcer de façon importante. Dans cette optique, plusieurs noms circulent et l'idée d'un retour de Xavi Simons semble évoquée en interne. Néanmoins, le club de la capitale serait en pleine hésitation. Et pour cause, le jeune néerlandais évolue dans un registre similaire à ceux de Neymar et Kylian Mbappé

Ce n'est pas un secret, le PSG devrait être très actif sur le marché des transferts cet été. Bien qu'il n'ait pas encore la garantie de rester, Christophe Galtier a annoncé la couleur en conférence de presse. « Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément », confiait le coach parisien. Et Luis Campos serait effectivement très actif en coulisses.

Le PSG garde le contact avec Xavi Simons

Parmi les joueurs annoncés dans le viseur du PSG, un retour serait notamment à l'étude, à savoir celui de Xavi Simons. Le jeune néerlandais avait quitté le club de la capitale libre l'été dernier, mais il réalise une magnifique saison au PSV Eindhoven. Au point que selon les informations du Parisien , Luis Campos maintient le contact avec l'entourage du joueur, et notamment sa représentante, Rafaela Pimenta, qui gère également les intérêts de Marco Verratti.

Un profil trop proche de celui de celui de Mbappé et Neymar ?

Néanmoins, le quotidien francilien assure que le PSG est en pleine hésitation. Et pour cause, après avoir fait l'erreur de construire un effectif bancal, le club de la capitale ne souhaite pas empiler les joueurs à un même poste. Ailier capable de jouer sur les deux côtés, Xavi Simons aime partir du flanc gauche pour entrer sur son pied droit. Un profil qui n'est pas sans rappeler ceux de Neymar et surtout Kylian Mbappé. C'est ce qui pourrait donc faire capoter son retour.