Le PSG prépare un énorme retour

Alors qu'il a quitté le PSG l'été dernier à l'issue de son contrat, Xavi Simons impressionne depuis qu'il a signé au PSV Eindhoven. Meilleur buteur d'Eredivisie, le jeune néerlandais se retrouve dans le viseur de nombreux clubs européen dont le PSG qui pourrait activer sa clause lui permettant de rapatrier Xavi Simons pour 12M€.

Très prometteur, Xavi Simons a toutefois rapidement compris qu'il ne bénéficierait pas du temps de jeu qu'il attendait au PSG. Et pour cause, la saison dernière, Mauricio Pochettino ne lui avait accordé que six participations en Ligue 1 (128 minutes de jeu) et trois en Coupe de France (190 minutes). Un total trop faible aux yeux du jeune néerlandais qui s'est donc engagé avec le PSV Eindhoven l'été dernier alors que son contrat à Paris arrivait à échéance.

Luis Campos garde le contact avec Xavi Simons

Un choix qu'il ne doit pas regretter puisque Xavi Simons est titulaire indiscutable au PSV Eindhoven et il a déjà inscrit 17 buts donc 14 en championnat ce qui en fait le meilleur buteur d'Eredivisie à égalité avec le Grec Anastasios Douvikas d’Utrecht. Des prestations qui ne passent évidemment pas inaperçues sur le mercato, et selon les informations du Parisien , le PSG garde le contact avec l'entourage de son ancien joueur en vue d'un éventuel retour. Il faut dire que les intérêts de Xavi Simons sont gérés par Rafael Pimenta, qui est déjà l'agente de Marco Verratti.

Une clause à 12M€