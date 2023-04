Coup de balai à l’OM, un mercato de folie se prépare

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nouveau mercato, et nouvel été agité en vue à Marseille. Pablo Longoria est déjà à la tâche et multiplie les pistes avec l’ambition de renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Mais un nouveau dégraissage est également à l’étude, avec un nombre important de départs envisagés par le président de l’OM. Retour sur les premières opérations qui se mettent en place en coulisses...

Les Marseillais en ont désormais l’habitude, l’été est synonyme de grand remue-ménage à l’OM, et 2023 ne fera pas office d’exception, quel que soit le classement en fin de saison. Ce jeudi, L’Equipe indique dans ses colonnes que Pablo Longoria multiplie les pistes pour apporter les ajustements nécessaires à l’effectif d’Igor Tudor, souhaitant renforcer les couloirs, la défense centrale, l’entrejeu et l’attaque. Un turnover justifié par un large dégraissage en préparation.

Guendouzi, le gros transfert de l’été

Et l’acteur principal de ce dégraissage se nomme Matteo Guendouzi, considéré comme la grosse vente de l’été du côté de l’OM. Le départ du milieu de terrain ne ferait aucun doute, lui qui dispose de nombreuses pistes en Premier League et en Serie A. Et il pourrait ne pas être l’unique international français à quitter Marseille, puisque Jonathan Clauss devrait écouter les offres, en concertation avec la direction phocéenne. Un départ qui n’apparaît pas comme prioritaire pour autant aux yeux de Pablo Longoria, à l’inverse de ceux de Leonardo Balerdi (24 ans, fin de contrat en juin 2026) et Cengiz Ünder (25 ans, fin de contrat en juin 2025), placés sur la liste des transferts.

Un transfert XXL est acté à l’OM https://t.co/mbuaS14khe pic.twitter.com/9MSee0FK56 — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

Prêtés, ils devraient partir

De leur côté, Nuno Tavares et Issa Kaboré vont, sauf retournement de situation, retrouver l’Angleterre au terme de l’exercice en cours. Malgré ses six buts, le piston gauche appartenant à Arsenal ne fait pas l’unanimité en interne, le staff d’Igor Tudor lui reprochant notamment son manque de respect des consignes. A l’inverse, Kaboré est apprécié en interne, mais l’OM ne compte pas lever son option d’achat déraisonnable, fixée par Manchester City à 20M€. Ruben Blanco, qui appartient au Celta Vigo, n’a pas vocation non plus à rester.

L’OM ne compte pas récupérer ses indésirables

Reste enfin le cas des joueurs prêtés par l’OM. Pape Gueye (24 ans, fin de contrat en juin 2024), qui évolue actuellement au FC Séville, ne devrait pas être retenu, tandis que Konrad de La Fuente (Olympiakos, fin de contrat en juin 2025), Pol Lirola (Elche, fin de contrat en juin 2026), Jordan Amavi (Getafe, fin de contrat en juin 2025), Luis Henrique (Botafogo, fin de contrat en juin 2025) et Luis Suarez (Almeria, fin de contrat en 2027) ne rentrent toujours pas dans les plans de l’OM. Arkadiusz Milik semble pour sa part destiné à continuer à la Juventus, disposant d’une option d’achat de 7M€.

Quid d’Alexis Sanchez ?