Surprise, le PSG va avoir un boulevard pour ce transfert

Pierrick Levallet

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG pourrait faire comme il y a deux ans et se tourner vers le marché des agents libres. Luis Campos étudierait en effet la possibilité de faire venir Ilkay Gündogan dans la capitale. D'ailleurs, la voie pourrait se libérer pour le joueur de 32 ans puisque l'un de ses prétendants pourrait se retrouver hors course.

En 2021, le PSG avait frappé fort sur le marché des agents libres. Cette année-là, le club de la capitale avait fait venir Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum gratuitement. Deux ans plus tard, le PSG pourrait refaire de même et se renforcer grâce aux joueurs libres de tout contrat. En effet, Luis Campos explorerait quelques pistes sur le mercato, comme celle menant à Ilkay Gündogan. Le contrat du joueur de Manchester City arrive à expiration en juin prochain. Le PSG pourrait donc en profiter, même s’il n’est pas vraiment seul sur le dossier.

Il lâche une grande annonce avant son transfert au PSG https://t.co/QzTJKChkjJ pic.twitter.com/TQdMmzLuxv — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

Le PSG part en guerre pour Gündogan

En effet, Ilkay Gündogan aurait d’autres prétendants sur le marché des transferts. Le milieu de terrain aurait notamment tapé dans l’oeil du FC Barcelone, qui chercherait à se renforcer à moindre coût au vu de sa situation économique. Football Insider a néanmoins révélé que le PSG serait prêt à faire la guerre au pensionnaire de LaLiga et à ses autres concurrents pour Ilkay Gündogan. Une tendance que Rudy Galetti a confirmée sur son compte Twitter .

Le Barça déjà hors course ?