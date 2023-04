Le PSG s’est raté pour un joueur de Deschamps, il déballe tout

Thomas Bourseau

Eduardo Camavinga aurait n’a cessé de faire parler de lui dès ses débuts au Stade Rennais et pendant des mois jusqu’à son transfert tant attendu à l’été 2021 pour… le Real Madrid. Le PSG a cependant laissé passer une opportunité en or comme l’a laissé entendre le principal intéressé.

Le Parisien avait annoncé la couleur dès le printemps 2021. Alors que le PSG allait boucler sa 4ème saison avec Kylian Mbappé, les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain avaient un souhait selon le quotidien de la capitale : mettre la main sur la nouvelle pépite française après Mbappé qui n’était autre qu’Eduardo Camavinga. Pendant tout l’été 2021, le nom de Camavinga a été annoncé au PSG, mais pas seulement.

«On attendait les offres qui n’arrivent pas forcément»

En effet, Manchester United, le Borussia Dortmund, le Milan AC et bien d’autres clubs se seraient penchés sur la situation d’Eduardo Camavinga qui voyait son contrat au Stade Rennais arriver à expiration un an plus tard. Ce qui a chamboulé ses plans initiaux de départ dès le début de mercato comme l’international français l’a révélé à Pro Direct Soccer pour l’interview en 1VS1 . « Mon transfert au Real Madrid ? À partir du début de la pré-saison, j’avais fait part au club de ma décision de partir. On attendait les offres qui n’arrivent pas forcément parce que puisqu’il me restait qu’un an de contrat, la majeure partie des clubs attendait que je sois gratuit. C’était une période où on était dans l’attente ».

Une star va partir, le PSG a tranché ! https://t.co/4u3CylBVwZ pic.twitter.com/BN2Kjtyh4m — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

«On a attendu jusqu’au dernier moment et ils ont fait l’offre»