Le divorce est acté entre Messi et le PSG

La rédaction

Auteur d’une superbe passe décisive ce vendredi face à Angers, Lionel Messi vit sûrement ses dernières minutes sous le maillot du PSG. L’Argentin, qui n’aura jamais réellement semblé épanoui en France et dont le contrat expire en juin prochain devrait quitter le club parisien à l’issue de la saison actuelle. Et ce malgré une clause qui aurait pu changer la donne.

Dans quel club rebondira Lionel Messi l’année prochaine ? Le septuple Ballon d’Or semble quelque peu en perte de vitesse à Paris, même si ce dernier permet toujours par l’intermédiaire de quelques éclats de génie de faire gagner son équipe. Face à la lanterne rouge Angers ce vendredi, Messi a rappelé qu’en cas de départ du PSG, l’effectif actuel devrait vraisemblablement s’en remettre totalement à Kylian Mbappé tant les individualités semblent inexistantes.

Un renfort débarque au PSG, sa première victime est connue https://t.co/d2LGEpCfZU pic.twitter.com/ZXMFztapEi — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

Messi et Mbappé vont se quitter l’an prochain

Et ce samedi, le journal l’Équipe confirme la tendance actuelle pour La Pulga . À savoir un départ libre de l’Argentin en fin de saison. Ainsi, l’entente aperçue entre Lionel Messi et Kylian Mbappé n’aura plus lieu d’être la saison prochaine.

Messi peut décider de prolonger au PSG

Le quotidien confirme également que l’Argentin possède la possibilité de prolonger son contrat d’un an grâce à une option. Ce dernier serait alors lié au PSG jusqu’en juin 2024, mais la tendance actuelle semble véritablement orientée vers un départ de Messi.