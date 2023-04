PSG : Zidane a tranché, fait-il le bon choix ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que ses plans ont été chamboulés par la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane est dans l’incertitude totale concernant son avenir, lui dont le nom circule toujours du côté du PSG et du Real Madrid. Cependant, le Ballon d’Or 1998 a une idée précise pour son retour, lui qui lorgnerait le poste de Massimiliano Allegri à la Juventus.

Voilà bientôt deux ans que Zinedine Zidane est libre de tout contrat, lui qui a quitté le Real Madrid en 2021. Une période de repos désirée par le Français, qui s’imaginait néanmoins reprendre du service plus tôt. L’ancien technicien merengue visait en effet le poste de Didier Deschamps à la tête de la sélection tricolore, mais le parcours des Bleus au Qatar a permis au natif de Bayonne de renouveler son bail jusqu’au Mondial 2026. Zidane doit désormais prendre son mal en patience.

Les pistes sont rares

Refusant d’aller entraîner en Premier League, en raison de ses difficultés avec la langue anglaise, Zinedine Zidane se montre exigeant pour son retour sur un banc de touche, et rares sont les clubs susceptibles de lui proposer un défi répondant à ses attentes. Alors que le Bayern Munich a fait appel à Thomas Tuchel pour remplacer Julian Nagelsmann, le Real Madrid pourrait apparaître comme une destination possible pour Zidane en cas de départ de Carlo Ancelotti selon la presse espagnole. Cependant, l’Italien est bien parti pour rester, et RMC affirme au contraire que le technicien français n’est pas forcément emballé à l’idée d'ouvrir une troisième chapitre à la tête de la Casa Blanca.

Zidane souhaiterait la Juve