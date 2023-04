Un renfort débarque au PSG, sa première victime est connue

Florian Barré

En quête de renouveau pour muscler son effectif, le Paris Saint-Germain s’active déjà sur le marché des transferts. Après avoir finalisé l’arrivée de Milan Skriniar, le PSG s’intéresserait à un autre joueur de l’Inter Milan : Alessandro Bastoni. Pour autant, l’arrivée du défenseur italien dans la capitale semble compromise d’après le journaliste Jonathan Johnson.

Si cela n’a pas été encore officialisé, Milan Skriniar devrait être un joueur du PSG la saison prochaine, bien que son état préoccupe ces dernières semaines. Le défenseur central slovaque était l’une des priorités du club lors des deux derniers mercatos, du fait des manques qu’il peut y avoir en défense au PSG. Avec les graves blessures à répétition de Presnel Kimpembe et l’âge avancé de Sergio Ramos, un autre défenseur ne serait pas de refus selon les dirigeants parisiens.

Le PSG veut dépenser le moins possible

À en croire les informations de Jonathan Johnson sur CaughtOffside , le PSG porterait un intérêt tout particulier à Alessandro Bastoni : « Il y a eu des liens entre le PSG et Alessandro Bastoni, et je suis sûr que ce n'est pas la première fois que l'on parle de lui comme d'une cible pour le PSG ». Le journaliste ajoute cependant que Paris tablerait plutôt sur des transferts dans la lignée de celui de Skriniar : « Nous savons que Milan Skriniar a déjà été transféré gratuitement de l'Inter Milan, et je pense que le PSG continuera à donner la priorité à des joueurs comme lui, pour lesquels il n'aura pas à se soucier de négocier une indemnité de transfert ».

« Skriniar a toujours un salaire important, donc je pense que cela pourrait limiter ce que le PSG peut faire avec quelqu'un comme Bastoni »