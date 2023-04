Mercato : Coup de théâtre, le PSG prêt à frapper fort au RC Lens

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncé dans le viseur du PSG l’été dernier, Seko Fofana a récemment reconnu que l’intérêt parisien à son égard ne l’avait pas laissé indifférent, lui qui est né dans la capitale. Alors que Luis Campos est toujours à la recherche de renforts dans l’entrejeu, la piste menant au milieu du RC Lens pourrait redevenir d’actualité…

Au terme d’une saison impressionnante avec le RC Lens, Seko Fofana semblait destiné à quitter le nord de la France lors du dernier mercato estival, son nom ayant même circulé du côté du PSG. Mais le milieu de terrain de 27 ans a finalement décidé de renouveler son bail jusqu’en juin 2025 avec les Sang et Or . L’intérêt évoqué du club parisien n’a pourtant pas laissé indifférent l’Ivoirien.

« C’est sûr que ça m’a déjà traversé l’esprit »

« C’est sûr que ça m’a déjà traversé l’esprit. Le plus important, c’est de bien finir la saison », confiait-il la semaine dernière dans les colonnes du Parisien , tout en laissant la porte ouverte au PSG : « Je suis originaire de la région, mais il n’y a aucune déception par rapport au fait de ne pas avoir rejoint le PSG. (…) Ces questions, je les aborderai tranquillement avec mon agent et le club. Peut-être que je suis encore ici pour longtemps, j’ai prolongé, je suis apaisé et en paix avec ma décision. Je me sens très bien ici. »

Mercato : Une affaire en or pour cet été ? Le PSG se prépare

Retour de la piste Fofana au PSG ?

Et la question de l’avenir de Seko Fofana pourrait rapidement redevenir d’actualité. Le PSG souhaite se renforcer dans l’entrejeu après s’être raté l’été dernier, avec les recrutements de Renato Sanches et Fabian Ruiz, et la priorité est mise sur des joueurs français et/ou originaires de la région parisienne. La piste Fofana pourrait alors revenir sur la table. « Seko Fofana est un autre joueur que l'on pourrait revoir (annoncé au PSG) après sa bonne saison à Lens, même s'il n'est pas tout à fait au niveau des saisons précédentes , confie le journaliste Jonathan Johnson dans sa chronique sur CaughtOffside , estimant que le joueur du RC Lens, tout comme Khephren Thuram, a plus de chance de débarquer au PSG que Jude Bellingham (Borussia Dortmund), pourtant très apprécié. « Thuram et Fofana, plutôt que Bellingham, sont plus le genre de profil qui intéresse le PSG . »

« Bellingham ? Je serais surpris si le PSG envisageait fortement de faire une offre »