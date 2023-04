Coup de tonnerre au PSG, le Qatar risque de tromper son monde

Thomas Bourseau

Bien qu’il soit question d’une éviction de Christophe Galtier dans la presse, le PSG pourrait bien continuer avec l’entraîneur français la saison prochaine comme le10sport.com vous l’a affirmé récemment. La tendance a été confirmée.

Cela fait à présent quelque temps qu’il est question d’un départ de Christophe Galtier au plus tard cet été comme L’Equipe le révélait ces derniers jours. Néanmoins, lors de la conférence de presse de jeudi après-midi, le coach parisien a affirmé être persuadé d’être sur le banc de touche la saison prochaine.

Le tandem Campos-Galtier reconduit ?

Le 22 mars dernier, le10sport.com vous affirmait qu’à Doha, la confiance régnait toujours et était placée en Christophe Galtier et Luis Campos. Sauf cataclysme, l’entraîneur et le dirigeant occuperaient les mêmes fonctions la saison prochaine. Et ce jeudi 20 avril, le10sport.com a confirmé cette tendance en affirmant en outre qu’il n’y avait aucun contact avec un autre entraîneur.

Galtier : Grosse surprise pour le remplacer au PSG ? https://t.co/pPiHTN1TNK pic.twitter.com/n7PZtRTMQa — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

Le PSG prêt à repartir avec Galtier ?