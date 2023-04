Galtier lâche un indice, le PSG prépare du très lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison décevante, le PSG tentera de réaliser un très gros mercato afin de repartir sur de bonnes bases. Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées sous la houlette de Luis Campos. Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a d'ailleurs confirmé que le club de la capitale préparait déjà la saison prochaine.

A quelques semaines de l'ouverture du mercato estivale, le PSG est actif en coulisses. Plusieurs pistes circulent déjà et Luis Campos semble donc actif. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Rafael Leao est notamment suivi. Et à l'occasion de son passage devant les médias, Christophe Galtier a confirmé que le PSG préparait bien la saison prochaine.

Galtier annonce du lourd pour le mercato

« (Rires) Par rapport à la première partie de la question, oui nous travaillons avec Luis sur l’architecture de l’effectif la saison prochaine avec les modifications que l’on souhaite apporter, améliorer l’équipe pour avoir plus de variétés dans notre jeu à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines, et aussi, la semaine dernière plus précisément. Suis-je persuadé d’être l’entraîneur la saison prochaine ? Je me projette pour être l’entraîneur du PSG la saison prochaine », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.

«Il y a beaucoup de joueurs qui veulent rejoindre le PSG»