Zidane - Galtier : Le prochain entraîneur du PSG est confirmé

Présent en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier a annoncé la couleur. Le technicien n'a pas l'intention de quitter le PSG et sauf retournement de situation, il devrait être présent sur le banc à la reprise, en juillet prochain. Selon nos informations exclusives, le club parisien n'a entamé aucune discussion avec un entraîneur de renom tel que Zinédine Zidane ou José Mourinho.

En plein cœur de la polémique après la diffusion d'un mail l'accusant de discrimination, Christophe Galtier entend se battre sur le terrain judiciaire pour faire honneur à sa réputation. Mais dans les prochaines semaines, l'actuel entraîneur du PSG va devoir, aussi, se montrer combatif sur le terrain sportif. Auteur d'une saison ratée en Ligue des champions, Galtier serait discuté en interne et plusieurs noms sont cités pour le remplacer. Pourtant, le coach du PSG n'a pas l'intention de baisser les bras.

« Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG »

« Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément. Suis-je persuadé d'être l'entraîneur la saison prochaine ? Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG » a-t-il confié ce jeudi en conférence de presse.

Le PSG n'a entamé aucun contact avec d'autres entraîneurs

Et Galtier a bien raison de se projeter. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l'ancien coach de l'OGC Nice devrait être sur le banc parisien à la reprise en juillet prochain. Plusieurs indices confirment ce scénario. Le technicien travaille en étroite collaboration avec Luis Campos sur le prochain mercato estival. Par ailleurs, le PSG n'a contacté aucun autre entraîneur comme le confirme Loïc Tanzi.

