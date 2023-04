Galtier annonce la couleur, le PSG va mettre le feu au mercato

Thomas Bourseau

Bien que son avenir semble s’écrire en pointillés au PSG, Christophe Galtier a affirmé qu’il serait au club la saison prochaine. D’ailleurs, le coach parisien planche déjà sur le mercato avec Luis Campos.

Christophe Galtier pourrait bien finalement avoir sa place sur le banc de touche du PSG la saison prochaine. Depuis quelque temps, il est question dans la presse du départ en fin d’exercice du technicien français, le PSG scrutant déjà le marché afin de lui dénicher un successeur avec des pistes menant à Thiago Motta, José Mourinho, Luis Enrique et le rêve des propriétaires qataris : Zinedine Zidane. Le Parisien révélait dernièrement que le clan Galtier saurait pertinemment que la fin de son aventure parisienne aurait lieu cet été.

Galtier persiste pour sa continuité au PSG et révèle travailler avec Campos sur le mercato

Ce n’est cependant pas le message que Christophe Galtier a fait passer en conférence de presse ce jeudi affirmant qu’il était « persuadé » d’être l’entraîneur du PSG la saison prochaine. D’ailleurs, il travaille de concert avec le conseiller football du club Luis Campos sur le mercato à venir.

«Le mercato ? Nous travaillons depuis des semaines»