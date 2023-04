PSG : L’échec de Galtier peut torpiller la piste Mourinho

Axel Cornic

Si la première partie était très prometteuse, le Paris Saint-Germain s’est totalement écroulé avec le début de l’année 2023, avec notamment une élimination en Ligue des Champions et en Coupe de France. Le premier coupable est bien sur Christophe Galtier, qui pourrait bien quitter son poste moins d’un an après son arrivée.

Avec le départ de Leonardo la saison dernière, QSI a décidé de confier les clés du projet à un autre homme, avec Luis Campos. Or, le premier mercato du Portugais a été raté et le choix de Christophe Galtier est très critiqué, ce qui pourrait bien fragiliser sa position au PSG.

Campos veut Mourinho au PSG

D’après les informations de RMC Sport , José Mourinho serait également un choix de Luis Campos, qui travaillerait donc déjà sur l’après-Galtier. Le Special One est actuellement sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en juin 2024, mais dans son entourage on explique qu’il serait prêt à écouter une offre du PSG.

Le Qatar pas totalement convaincu...