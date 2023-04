Mercato - PSG : Mourinho, futur entraîneur ? La réponse

Alexandre Higounet

En début de semaine, le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo a affirmé que José Mourinho, l’actuel entraineur de l’AS Rome, était désormais bien placé dans l’esprit de l’état-major du Paris Saint-Germain. Une arrivée de Mourinho sur le banc de touche du Parc des Princes apparaît-elle crédible à ce jour ? La réponse.

Ces dernières heures, le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo a révélé que José Mourinho serait aujourd’hui bien placé pour occuper le banc de touche du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Selon Mundo Deportivo , les dirigeants parisiens seraient en train d’évaluer en interne la possibilité de recruter le technicien portugais, que connaît très bien Luis Campos. Selon le média catalan, Campos n’aurait cependant encore déclenché des opérations concrètes en direction de Mourinho, dont la cote a remonté avec son bon parcours à la tête de l’AS Rome.

Mourinho n’est pas libre, donc…

Que faut-il en penser ? La piste Mourinho apparaît-elle crédible ? S’il n’y a pas grand-chose à dire sur le profil du coach portugais, qui dispose bien sûr de l’expérience du haut niveau et du palmarès pour intégrer la liste des options potentielles pour le PSG, deux éléments doivent être soulignés. D’une part, Mourinho n’est pas libre puisqu’il est sous contrat avec l’AS Rome jusqu’en juin 2024. De fait, son arrivée apparaît loin d’être naturelle. Il faudra au préalable négocier avec le club italien, qui ne sera peut-être pas enclin à laisser filer Mourinho.

L’idée d’une prolongation à Rome…