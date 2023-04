Coup dur pour le PSG, un grand nom recale le Qatar

Amadou Diawara

Pour pallier le potentiel départ de Christophe Galtier, le PSG aimerait s'offrir les services de José Mourinho, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024. Toutefois, le Special One devrait recaler le club de la capitale. En effet, le technicien de l'AS Rome aurait pour priorité de rester dans son club pour le moment.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier a parfaitement réussi ses débuts au Parc des Princes. Toutefois, son séjour à Paris s'est assombri après la Coupe du Monde. En effet, le PSG a perdu de sa superbe. Invaincu avant la nouvelle année, le club de la capitale a enchainé les contre-performances en 2023, essuyant ses huit premières défaites. Une situation qui devrait couter la place de Christophe Galtier.

Le PSG veut s'attaquer à Mourinho

Selon les informations de Mundo Deportivo , le PSG aurait d'ores et déjà décidé de se débarrasser de Christophe Galtier à l'intersaison. Et pour le remplacer, le Qatar voudrait miser sur José Mourinho, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AS Rome. Toutefois, le Special One serait parti pour snober le PSG.

Mourinho privilégie l'AS Rome