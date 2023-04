Il l’annonce en direct, le PSG va droit dans le mur

Thomas Bourseau

Le PSG va enclencher une nouvelle révolution cet été à en croire les informations circulant dans la presse. Mais pour Daniel Riolo, le problème viendrait du président Nasser Al-Khelaïfi. Explications.

En juin 2022, alors que le PSG avait essuyé un échec surprise dès les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions et s’était également raté en Coupe de France au même stade de la compétition, Nasser Al-Khelaïfi annonçait du changement et la fin des strass et des paillettes au PSG. Une révolution était alors enclenchée avec notamment la nomination de Luis Campos au poste de conseiller football du club afin de remettre le club sur les bons rails.

Le PSG court à sa perte, Al-Khelaïfi est responsable pour Riolo

Plus de passe-droit, c’était l’un des points forts du nouveau projet du PSG. Cependant, Marquinhos qui affiche de sérieuses difficultés depuis plusieurs mois va voir son contrat être prolongé jusqu’en juin 2027 comme le10sport.com vous le soulignait le 27 février dernier. De quoi permettre à plusieurs observateurs s’interroger, comme l’éditorialiste Daniel Riolo, qui a également Nasser Al-Khelaïfi dans son collimateur depuis un bon moment.

Transferts : Le PSG prépare un gros deal https://t.co/XbfxYedYxg pic.twitter.com/q1tRo44S7s — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

«Quel genre d’espoir il va vendre ? A quoi on va pouvoir tenter d’adhérer ?»