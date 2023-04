Mourinho - PSG : Le Qatar en danger, Neymar va lui sauver la mise

Thomas Bourseau

Afin de tourner la page Christophe Galtier au PSG, le Qatar penserait à José Mourinho. Et alors qu’une menace surprenante au Brésil a fait irruption dans ce dossier, le PSG pourrait compter sur le coup de main de Neymar.

Entre Christophe Galtier et le PSG, le divorce semble déjà être prononcé pour la fin de saison et ce, au plus tard si l’on en croit les informations divulguées par L’Équipe ces dernières heures. Pour remplacer l’entraîneur natif de Marseille, le Paris Saint-Germain et ses propriétaires qataris auraient coché plusieurs noms dans leur short-list dont celui de José Mourinho.

Mourinho en alternative d’Ancelotti pour le Brésil ?

Contractuellement lié à la Roma jusqu’en juin 2024, José Mourinho a dernièrement laissé planer le doute sur son avenir une fois que la saison aura touché à sa fin. D’après The Athletic , la Fédération brésilienne de football prendrait en considération l’option José Mourinho en tant qu’alternative de Carlo Ancelotti qui a ouvertement fait part de sa volonté de rester au Real Madrid la saison prochaine.

Neymar milite pour Diniz au Brésil, coup de pouce inattendu pour le PSG