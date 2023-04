C’est annoncé, le PSG s’attaque à un énorme crack

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le PSG a tenté de recruter Rayan Cherki afin de densifier son secteur offensif. Néanmoins, l'OL s'est opposé à son transfert, ce qui ne refroidirait pas le club de la capitale qui pourrait revenir à la charge cet été. Et alors qu'il alterne le bon et le moins, Thierry Henry reconnait toutefois les qualités du jeune Lyonnais.

En quête d'un renfort offensif afin compenser le départ de Pablo Sarabia lors du mercato d'hiver, le PSG avait tenté de recruter Rayan Cherki. En vain puisque l'OL n'a pas souhaité laisser filer son crack en cours de saison, mais le club de la capitale n'aurait toutefois pas renoncé à son recrutement cet été. Régulièrement titulaire, le jeune lyonnais est toutefois irrégulier, mais Thierry Henry n'a aucun doute sur son talent.

«Les grands joueurs, c’est ce qu’ils arrivent à faire en général»

« Il doit apprendre à tuer, comme a dit Lolo (Laurent Blanc, NDLR). Après, on n’est pas là pour parler de ses qualités. Pied droit, pied gauche, mettre les joueurs au sol, la mettre en retrait, savoir à quel moment faire le geste juste. Les grands joueurs, c’est ce qu’ils arrivent à faire en général », assure l'ancien attaquant d'Arsenal sur le plateau de Dimanche Soir Football , sur Prime Video , avant d'en rajouter une couche sur Rayan Cherki.

«C’est un potentiel énorme»