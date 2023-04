L’OM doit prendre une décision radicale, la grosse annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, grâce à sa victoire face à Troyes (3-1), l'OM a réalisé la bonne affaire du week-end et reprend sa deuxième place au classement aux dépens du RC Lens, qui s'est incliné contre le PSG (1-3). Invité à commenter la prestation des Marseillais, Daniel Riolo a notamment souligné les changements apportés en défense avec la présence sur le banc de Nuno Tavares.

Comme à son habitude ces dernières semaines, Igor Tudor a fait des choix importants dans sa composition d'équipe à l'occasion de la réception de Troyes dimanche soir (3-1). Notamment en défense. En effet, alors que Sead Kolasinac semble être devenu incontournable à la place de Leonardo Balerdi, dans les couloirs, Issa Kaboré était titulaire contre son ancien club et a livré une belle prestation comme le souligne Daniel Riolo.

Riolo s'interroge sur Clauss...

« La défense de l’OM ? Ça devrait être la défense type. Kaboré, il était temps qu’il ait sa chance. Ça faisait longtemps quand il rentrait qu’on trouvait qu’il apportait du dynamisme, une vraie énergie, quelque chose de percutant », explique le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant de s'interroger sur le rendement de Jonathan Clauss : « Et en même temps Clauss, tout le monde voyait qu’il était en perte de vitesse considérable. Je veux bien cette histoire du traumatisme de la Coupe du monde, mais si à un moment donné tu n’avances plus, laisse ta place. Mais, de l’autre côté, on sait qu’il est capable de jouer ».

... et glisse un tacle à Nuno Tavares