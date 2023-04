Il lâche ses vérités après son départ de l’OM

Hugo Chirossel

Alors que l’OM recevait l’ESTAC dimanche soir (3-1), Adil Rami a fait son retour au Vélodrome à l’occasion de cette rencontre. Licencié pour faute grave, il avait été poussé vers la sortie par Jacques-Henri Eyraud, alors président du club, avant la fin de son contrat. Ce que le champion du monde 2018 a mal vécu.

Adil Rami a savouré ce retour au Vélodrome. La soirée n’a tout de même pas été facile pour le défenseur âgé de 37 ans. L’ESTAC a été totalement dominé par l’OM (3-1), qui a mis fin à sa série de cinq matchs consécutifs sans victoire à domicile. Le champion du monde 2018 quant à lui, titulaire au coup d’envoi, a dû laisser sa place à la 70e minute de jeu.

« Beaucoup de regrets, de remords »

Sorti sous les applaudissements du public, Adil Rami a apprécié l’accueil qui lui ont réservé les supporters marseillais. Après la rencontre, il s’est exprimé sur la fin de son aventure à l’OM, qui lui laisse encore aujourd’hui beaucoup de regrets. En mai 2019, alors qu’il était blessé, il avait été licencié pour faute grave par Jacques-Henri Eyraud, président du club à l'époque, pour avoir participé à l’émission Fort Boyard . Passé par Fenerbahçe ou bien Boavista depuis, Adil Rami a très mal vécu son départ de l’OM.

« Je ne pourrais jamais l’oublier »