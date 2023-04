Il déclare sa flamme en direct, l’OM va adorer

La rédaction

Wesley Fofana est un enfant de Marseille, où il y est né, et laisse entendre qu’il pourrait retrouver son pays pour éventuellement jouer à l’OM à l’avenir.

Natif de Marseille, Wesley Fofana a toujours été un fervent admirateur de l’OM, même un supporter selon ses propres mots. Formé à l’ASSE, le défenseur central français de 22 ans s’est envolé en 2020 pour l’Angleterre et Leicester avant de signer à Chelsea l’été dernier.

Enfant de Marseille, Fofana laisse la porte ouverte à un retour au pays

Wesley Fofana a toute sa carrière devant lui encore pour éventuellement retrouver l’hexagone et potentiellement porter la tunique de son club de coeur qu’est l’OM. Le temps nous le dira, lui qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2029. Mais l’OM reste dans un coin de sa tête et de son coeur.

«L’OM ? C'est le club de ma vie»