Son transfert est annoncé, le PSG jubile

Amadou Diawara

Pour étoffer sa défense centrale, le PSG voudrait boucler le transfert d'Axel Disasi lors du prochain mercato estival. Et heureusement pour l'écurie rouge et bleu, l'AS Monaco serait vendeur. Alors qu'Axel Disasi est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, le club du Rocher souhaiterait boucler un transfert cet été pour réaliser la plus grosse plus-value possible.

A l'intersaison, le PSG va accueillir Milan Skriniar, qui va s'engager librement et gratuitement à la fin de son contrat avec l'Inter. Malgré tout, le club de la capitale voudrait boucler un autre transfert en défense centrale.

Mercato : Il fait une annonce, le PSG peut s’inquiéter https://t.co/lTCZnJ4AlK pic.twitter.com/hSimpi2zUR — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

Le PSG veut arracher Disasi à l'AS Monaco

Pour renforcer sa charnière centrale, le PSG aurait coché le nom d'Axel Disasi, qui fait le plus grand bonheur de l'AS Monaco cette saison. Et à en croire la presse britannique, le club du Rocher ne devrait pas bloquer le départ de son défenseur de 25 ans cet été.

L'AS Monaco va lâcher Axel Disasi cet été