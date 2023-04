Le PSG prépare un transfert surprise, une annonce tombe

Hugo Chirossel

Alors que le mercato estival se rapproche, le PSG serait notamment à la recherche d’un attaquant. Dans cette optique, le club de la capitale s’intéresserait à Anthony Martial. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Manchester United, l’international français a souvent été gêné par des blessures à répétition ces dernières années. Malgré tout, Erik ten Hag compte sur lui et espère le conserver la saison prochaine.

Après sa victoire face au RC Lens samedi soir (3-1), le PSG a désormais neuf points d’avance en tête de la Ligue 1. Le club de la capitale va pouvoir se projeter plus sereinement sur la saison prochaine et notamment le mercato estival. Dans cette optique, il serait à la recherche d’un attaquant. Si Victor Osimhen a été lié au PSG dernièrement, Luis Campos apprécierait également Anthony Martial, comme l’indiquait 90min .

«Il a vraiment les qualités pour jouer à un très haut niveau»

Âgé de 27 ans, l’international français (30 sélections) n’est pas épargné par les blessures ces dernières années. Buteur le week-end dernier lors de la victoire de Manchester United face à Everton (2-0), il a également été passeur décisif jeudi, à l’occasion du match nul contre le FC Séville en Ligue Europa (2-2). « On joue mieux et on obtient de meilleurs résultats quand il est dans l’équipe. Je me réfère aux statistiques et je constate ce qu’il nous apporte », avait confié Erik ten Hag au sujet d’Anthony Martial après cette rencontre.

«Est-ce qu’il sera toujours là la saison prochaine ? De mon point de vue, oui»