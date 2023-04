PSG : Mbappe explose tout, voilà la preuve

La rédaction

Devenu meilleur buteur de l’histoire du PSG toute compétition confondue le 4 mars 2023, Kylian Mbappé est également devenu ce samedi, le meilleur buteur en Ligue 1 de l’histoire du club parisien. Le prodige du football français affole les compteurs, et ne compte pas s’arrêter là. L’occasion de revenir sur les meilleurs buteurs parisiens en championnat.

Kylian Mbappé : 139 buts

Ce samedi, le PSG s’est imposé face à Lens (3-1), et Kylian Mbappé a inscrit son 139ème but sur les pelouses du championnat de France. Le numéro 7 inscrit un peu plus son nom dans l’histoire à Paris, lui qui souhaite absolument être celui qui rapportera sa première Ligue des Champions au club parisien. D’ailleurs, Kylian Mbappé, auteur de 20 buts désormais cette saison, est le premier joueur à inscrire plus de 20 buts en Ligue 1 sur 4 saisons d’affilée, depuis un certain Pauleta…

Edinson Cavani : 138 buts

Kylian Mbappé a donc détrôné ce samedi, un certain Edinson Cavani. Le buteur uruguayen qui évolue désormais du côté de Valence en Espagne a longtemps été avec ses 138 buts, le meilleur buteur de l’histoire du PSG en championnat. El Matador a également terminé 2 fois d’affilée meilleur buteur de Ligue 1, lors des saisons 2016-2017 et 2017-2018, avant de passer le flambeau à Kylian Mbappé.

Zlatan Ibrahimovic : 113 buts

Tout comme Edinson Cavani, le géant suédois Zlatan Ibrahimovic a été avant d’être dépassé par ce dernier, le meilleur buteur de l’histoire du PSG, en championnat, mais également toute compétition confondue. Le tout, en seulement 4 saisons. Auteur de 113 buts en championnat, Zlatan n’a laissé qu’à une seule reprise sa couronne de meilleur buteur de Ligue 1. C’était lors de la saison 2014-2015, lorsqu’Alexandre Lacazette avait inscrit 27 buts avec l’OL. Autrement, le Suédois a toujours terminé meilleur buteur, et avec ses 38 buts lors de la saison 2015-2016, il détient le record du plus grand nombre de buts inscrits sur une saison de championnat au PSG, devançant les 37 buts de la saison 1977-1978 de Carlos Bianchi.

Mustapha Dahleb : 85 buts

Auteur de 85 buts sous les couleurs parisiennes, l'Algérien Mustapha Dahleb est considéré comme l'un des joueurs les plus emblématiques du PSG. Lors de sa saison la plus prolifique en 1976-1977, ce dernier inscrit 22 buts. Mais c'est véritablement la longévité de Dahleb qui lui permet d'intégrer ce classement. Le joueur aura passé 10 ans au PSG, disputant 268 matchs de championnat entre 1974 et 2004.

Dominique Rocheteau : 83 buts

L’Ange Vert est celui qui a conduit le PSG vers son 1er titre de champion de France en 1986. Dominique Rocheteau, régulier dans ses buts inscrits sous le maillot parisien, ne finira pourtant jamais meilleur buteur du championnat. L’année du sacre, ses 19 buts sont devancés par les 23 buts inscrits par Jules Bocandé avec le FC Metz.

Neymar : 81 buts

Tout comme Dominique Rocheteau, Neymar n’a jamais fini meilleur buteur du championnat de France. Auteur de 81 buts avec le PSG en championnat, le Brésilien possède néanmoins l’un des meilleurs ratio buts inscrits par rapport aux nombres de matchs joués. En effet, ce dernier a disputé 112 matchs de Ligue 1 avec le club parisien, soit un ratio de 0,72 but inscrit par match avec le PSG.