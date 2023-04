C'est terminé pour le PSG, le Qatar peut exulter

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le PSG s'est imposé face au RC Lens pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1. Grâce à cette victoire, le club de la capitale a désormais neuf points d'avance sur son dauphin. Selon Franck Haise, le technicien des Sang-et-Or, le championnat ne peut désormais plus échapper au PSG.

Avec six points d'avance, le PSG n'avait pas le droit à l'erreur ce samedi soir lors du choc face au RC Lens. Et les hommes de Christophe Galtier en étaient bien conscients.

Le PSG déjà champion de France ?

Ayant profité de l'expulsion de Salis Abdul Samed, le PSG s'est imposé face au RC Lens au Parc des Princes (3-1). Une victoire précieuse pour la bande à Kylian Mbappé dans la course pour le titre. En effet, le PSG de Christophe Galtier se rapproche un peu plus d'un 11ème sacre en Ligue 1, et ce, grâce à ses neuf points d'avance sur son dauphin lensois. D'ailleurs, d'après Franck Haise, les dés sont déjà jetés en championnat.

«Le titre est joué»