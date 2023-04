Le PSG a besoin de Messi, l’annonce surprise

La rédaction

Ce samedi, le PSG s’est imposé sur sa pelouse face à son dauphin le RC Lens (3-1), et a affirmé un peu plus sa place de leader du championnat. Bien aidés par l’infériorité numérique des Lensois, les Parisiens ont pu compter sur un duo Kylian Mbappé – Lionel Messi en réussite pour s’imposer. Et alors que l’avenir de l’Argentin à Paris est toujours aussi incertain, Guy Lacombe estime que ce dernier fait réellement la différence.

Buteur ce samedi face à Lens sur un magnifique service de Kylian Mbappé, Lionel Messi a inscrit son 31ème but sous le maillot du PSG. Le septuple Ballon d’Or est pourtant régulièrement critiqué à Paris pour son attitude parfois nonchalante avec le club parisien, ainsi que pour ses prestations très décevantes en Ligue des Champions, que ce soit face au Real Madrid l’an passé, ou encore face au Bayern Munich cette saison. En revanche, en championnat, son association sur le front de l’attaque parisienne aux côtés de Kylian Mbappé fait des ravages.

Transferts - PSG : Mbappé lâche une énorme annonce, l’Espagne hallucine https://t.co/lkIwxBVFMR pic.twitter.com/erK4euXe5S — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

Kylian Mbappé et Lionel Messi : Duo gagnant ?

En l’absence de Neymar, la responsabilité offensive du PSG passe forcément par ses 2 attaquants vedettes. Mais Lionel Messi ne sera peut-être plus présent l’année prochaine alors que son contrat le liant au club parisien expire en juin prochain. Mais son entente avec Kylian Mbappé semble pourtant être bénéfique au PSG, peu inspiré ces derniers temps. D’ailleurs, les 2 hommes ont inscrit 23 buts en combinant tous les 2.

Lionel Messi nécessaire au PSG dans son association avec Mbappé