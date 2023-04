Racisme : Galtier lâche un terrible aveu

Amadou Diawara

Accusé de racisme par Julien Fournier lors de son passage à l'OGC Nice, Christophe Galtier est aujourd'hui au coeur d'un énorme scandale. Après la victoire précieuse du PSG face au RC Lens ce samedi soir, le technicien du PSG a reconnu qu'il avait été particulièrement marqué par cette polémique.

Lors de son passage à l'OGC Nice, Christophe Galtier aurait tenu des propos racistes à Julien Fournier. Dans un mail envoyé à INEOS à l'époque, l'ex-directeur sportif des Aiglons aurait dénoncé l'attitude de l'actuel technicien du PSG. Et cet écrit est ressorti dernièrement.





Accusé de racisme, Galtier a perdu le sommeil

Alors que le mail de Julien Fournier a fuité ces derniers jours grâce à Romain Molina, Christophe Galtier se retrouve au coeur d'un énorme scandale. D'ailleurs, le technicien du PSG a avoué ce samedi soir qu'il était particulièrement marqué à cause de cette polémique, ayant perdu le sommeil.

«Un peu fatigué, les nuits ont été courtes»