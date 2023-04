Galtier accusé de racisme, un proche de Macron s’en mêle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Christophe Galtier est dans la tourmente. L'actuel entraîneur du PSG est accusé de discrimination à l'égard de certains joueurs noirs et musulmans. Des accusations, qui proviennent de Julien Fournier, ancien directeur du football de l'OGC Nice. Mais comme le rappelle le débuté Karl Olive, proche d'Emmanuel Macron, le technicien doit bénéficier d'une présomption d'innocence.

Mardi soir, Romain Molina diffusait un mail, qui allait mettre le feu. Rédigé par l'ancien directeur du football de l'OGC Nice, Julien Fournier, il met en cause Christophe Galtier, actuel entraîneur du PSG. Durant son passage sur la Côte d'Azur, l'actuel entraîneur du PSG aurait tenu des propos discriminatoires et racistes.

Galtier a saisi la justice

Mis en cause, Christophe Galtier conteste les faits et a décidé de porter plainte contre Julien Fournier, mais aussi deux journalistes, qui ont diffusé le mail : Romain Molina et Daniel Riolo. En attendant le verdict, Karl Olive rappelle que le technicien est présumé innocent dans cette affaire.

➡️➡️Je ne connais pas spécialement #ChristopheGaltier mais dans notre pays il est stipulé une loi présomption d’innocence. ➡️➡️➡️C’est à dire l’exacte contraire de la présomption de culpabilité. ✅coach du @PSG_inside est l’exact contraire de ce qu’on peint de lui !!! pic.twitter.com/MTgoEzeXN7 — KARL OLIVE Député (@KARLOLIVE) April 14, 2023

« Dans notre pays, il est stipulé une loi présomption d’innocence »