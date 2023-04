Galtier accusé de racisme, il balance une énorme accusation en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La polémique entourant Christophe Galtier pollue l'actualité du PSG depuis plusieurs jours. Une affaire, qui a provoqué la réaction de nombreux acteurs du football français, à commencer par Jacques Vendroux. Célèbre journaliste, il n'a pas hésité à prendre position en évoquant un règlement de compte entre l'actuel entraîneur parisien et Julien Fournier, ancien directeur du football de l'OGC Nice.

La semaine a été agitée pour Christophe Galtier, qui s'est donné un bol d'air en battant le RC Lens ce samedi soir (3-1). Accusé par Julien Fournier d'avoir tenu des propos discriminatoires durant son passage à l'OGC Nice, l'actuel entraîneur du PSG a saisi la justice pour contester les faits évoqués. Mais en attendant la décision de la justice, Galtier peut compter sur le soutien de nombreuses personnalités du football comme Eric Roy, Antoine Kombouaré ou encore Dominique Rocheteau. Certains journalistes n'ont pas hésité, non plus, à se mouiller à l'image de Jacques Vendroux.





Vendroux prend position

« J’ai l’autorisation de parler au nom de Dominique Rocheteau. Il était le supérieur hiérarchique de Galtier à l’ASSE. Il m’a dit : « j’ai parlé avec lui matin, midi et soir. Jamais, je m’associerais à ces propos, qui accusent Galtier. Il n’a jamais tenu ce genre de propos ». Je crois Alain Perrin, Antoine Kombouaré, Eric Roy, Dominique Rocheteau. Je pense que Jean-Pierre Rivère, le président de l’OGC Nice, n’aurait jamais accepté à l’intérieur de son club qu’il se passe des choses aussi graves » a confié le journaliste au micro d' Europe 1 , avant d'évoquer ses doutes sur cette affaire.

« C’est un règlement de compte »