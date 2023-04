En plein scandale, Galtier lâche un énorme aveu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Christophe Galtier a vécu une semaine agitée. Depuis mardi soir et la diffusion d'un mail rédigé par Julien Fournier, son ancien dirigeant à l'OGC Nice, l'actuel entraîneur du PSG est accusé de racisme et d'islamophobie. Marqué, le technicien s'est réfugié dans le travail et a tenté de préparer, de la meilleure des manières, le choc de ce samedi face au RC Lens.

« Je me suis plongé dans le football »

« Le foot est prioritaire. Je suis plongé depuis quelques jours dans le travail avec mes joueurs. On a bien travaillé, ils ont été bien tout au long de la semaine. Si ce match tombe bien ? Il faut se réfugier dans le football, dans le jeu. Il va y avoir une bonne ambiance. Pendant 90 minutes, on va être à fond dedans » a déclaré l'actuel coach du PSG à Canal + .

Galtier concentré sur le match face à Lens