Scandale Galtier : Ce constat inquiétant pour son avenir

La rédaction

Englué dans un affaire lui prêtant des propos racistes et islamophobes, Christophe Galtier termine une saison extrêmement compliqué pour lui. L'entraîneur du PSG n'a pas accompli les objectifs demandés par le club et voit son nom être associé à jamais à l'affaire de Nice. Une étiquette qui lui sera impossible à décoller, selon Stephen Brun.

A quelques heures du match si important dans la lutte pour le titre ce samedi soir face à Lens, le PSG se retrouve malgré lui mêlé à un scandale impliquant son entraîneur, Christophe Galtier et son ancien club, l'OGC Nice. Depuis le début de la semaine et la divulgation d'un mail envoyé par Julien Fournier, ex-directeur sportif niçois, accusant Galtier d'avoir tenu des propos racistes et islamophobes, le nom de l'entraîneur parisien est associé à ce scandale. Une étiquette qui pourrait faire du mal à Galtier concernant son avenir après le PSG.

« Le mal est fait »

Stephen Brun, intervenant sur RMC , a évoqué cette affaire Galtier dans les Grandes Gueules du Sport : « C’est un cumul de choses mais pour moi le mal est fait. Galtier au PSG ? Sportivement, c'est un échec. Mais il aurait pu rebondir. On a vu d’autres entraîneur quitter le PSG et finir champion d’Europe donc il n’y avait pas forcément d’inquiétudes là-dessus. Et tu rajoutes à ça cette affaire avec le tribunal populaire qui a déjà tranché. Une année décevante plus cette grosse tâche noire de soupçons ça me paraît compliqué pour Christophe Galtier. »

« Il y aura toujours ce doute »