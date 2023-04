Crise au PSG, la raison est révélée

La rédaction

Le PSG n'y arrive pas en 2023. Après une fin d'année 2022 intéressante avec 14 victoires en Ligue 1, aucune défaite, meilleure défense et attaque du championnat, les Parisiens semblent avoir tout perdu. La Coupe du monde a fait des dégâts avec un Neymar revenu blessé et un Messi qui ne semble toujours pas être revenu du Qatar. Cette débandade peut s'expliquer de plusieurs manières, même si le mental est retenu par la direction parisienne.

En 2023, le PSG a perdu huit fois toutes compétitions confondues et semble plus que jamais être à la merci de Lens et Marseille pour le titre de champion de France. Et le mental est problème récurrent pour le PSG, notamment depuis la fameuse remontada du 8 mars 2017, face au FC Barcelone (4-0, 1-6). Toutes proportions gardées avec ce qu'il s'est passé ce terrible soir de Ligue des Champions, les problèmes du PSG semblent venir d'ici.

Un effectif talentueux

Luis Campos s'est décidé à réagir après la terrible phase dans laquelle est plongée son club du Paris Saint-Germain. Le Portugais a tapé du poing sur la table en annonçant que tous les joueurs qui ne se ressaisiront pas seront placés sur la liste des transferts. Une menace qui pourrait largement être appliquée quand on voit le ménage qui a été fait l'été dernier avec 18 départs. Une menace fondée d'autant que Campos sait que l'effectif du PSG est talentueux, il suffit de voir le trio d'attaque, mais un élément manque cruellement à cette équipe selon lui : le mental.

Un mental défectueux