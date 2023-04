Il lâche un terrible aveu sur une star du PSG, le Qatar va enrager

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entraîneur du PSG entre 2013 et 2016, Laurent Blanc a notamment contribué à l’éclosion de Marco Verratti au plus haut niveau. Néanmoins, l’actuel coach de l’OL a pu constater que le milieu de terrain italien était en difficulté cette saison. Et l’ancien sélectionneur des Bleus dévoile la raison des lacunes de Marco Verratti.

Passé sur le banc du PSG entre 2013 et 2016, Laurent Blanc avait notamment mis en place un trio impressionnant au milieu de terrain composé de Thiago Motta, Blaise Matuidi et Marco Verratti. Mais le natif de Pescara peine à confirmer sur le long terme. Et Laurent Blanc a une explication.

«Très mauvaise recrue», une star du PSG prend cher https://t.co/A1z1GPxHLd pic.twitter.com/vIpgGJ3fcj — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

«Il faut s’entraîner, il faut être au top physiquement»

« Je lui disais ce que je percevais : "oui, tu es fort avec le ballon, mais il faut s’entraîner, il faut être au top physiquement" », expliquait l’entraîneur de l’OL au micro de Prime Vidéo après la victoire contre le PSG (1-0), avant de pointer du doigt l’hygiène de vie de Marco Verratti.

«Marco, dans la vie de tous les jours, n’a pas fait le nécessaire»