Messi critiqué, il dégoupille et tape sur le PSG

Hugo Chirossel

Alors que le PSG s’est incliné face à l’OL dimanche soir (0-1), Lionel Messi n’échappe pas aux critiques. L’Argentin a d’ailleurs été sifflé au moment où la composition d’équipe a été annoncée au Parc des Princes. Des sifflets qui n’ont pas du tout plu à Emmanuel petit. Le consultant de RMC a vivement critiqué l’attitude des supporters parisiens et a invité la Pulga à quitter le club de la capitale.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Lionel Messi est loin de faire l’unanimité au PSG. Une nouvelle fois décevant dimanche lors de la défaite face à l’OL (0-1), le septuple Ballon d’Or n’a pas échappé aux sifflets des supporters parisiens, lorsque les compositions d’équipes ont été annoncées. Ce que n’a pas apprécié Emmanuel Petit.

«Arrêtez de vous fou*** de nous» : Il demande la révolution au PSG https://t.co/EO3sSeHrHJ pic.twitter.com/jDuN2HjlmB — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

«C’est une insulte au football»

« Quand je vois les sifflets, c’est une insulte au football. Je sais qu’aujourd’hui il n’y a qu’une meute de chiens qui ne pense qu’à baver sur Neymar et Messi… Si j’ai un conseil à donner à Messi : casse-toi de ce club ! Ce club-là n’est pas un club de football. C’est un club de pré-retraite, même pour les joueurs de 20 ans. Il n’y a aucun joueur qui a progressé depuis qu’il est au PSG, c’est la faute de Messi ? », a-t-il déclaré, dans Rothen s’enflamme sur RMC .

«C’est aux autres de faire ce dépassement de fonction»