Une star du PSG reçoit un tacle surréaliste

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé durant l'été 2012 au PSG, Marco Verratti a longtemps fait l'unanimité au sein du club de la capitale. Néanmoins, depuis le début de la saison, l'international italien a perdu de son influence sur le jeu parisien. Au point que les critiques et les doutes s'accumulent autour du milieu de terrain de 30 ans.

Durant l'été 2012 et jeune italien débarque au PSG dans l'ombre de Zlatan Ibrahimovic. Les journalistes sont venues en masse assister à la présentation du Suédois et découvrent en levée de rideau un certain Marco Verratti recruté pour environ 12M€ en provenance de Pescara, champion de Serie B. Mais le petit italien va rapidement se faire remarquer par son talent et son audace balle aux pieds. Un statut qui lui garantira une place de titulaire indiscutable au PSG ainsi que de nombreuses prolongations. Mais surtout, un statut de chouchou auprès des supporters parisiens. Un statut qui commence à s'étioler compte tenu du rendement de Marco Verratti qui n'est que l'ombre de lui-même cette saison au sein d'une équipe en grande difficulté en 2023 comme le souligne Vincent Duluc.

Catastrophe à venir pour le PSG

« On sait très bien ce que l'on a vu avec Lens, samedi, et que l'on n'a pas vu avec Paris, dimanche soir : une équipe. Lens est un dauphin avec des dents de requin, pour qui ces six points d'écart ne sont pas la ligne droite de Longchamp, surtout quand les Lensois se montrent à ce point généreux dans ce qu'ils donnent à l'équipe, des efforts jusqu'au bout, de la discipline, de l'ambition, le refus de la défaite », écrit le journaliste dans son édito pour L'EQUIPE , avant de s'en prendre à Marco Verratti.

«Le premier quart d'heure semble la durée de l'autonomie de Verratti»