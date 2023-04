«Arrêtez de vous fou*** de nous» : Il demande la révolution au PSG

Hugo Chirossel

Une nouvelle fois battu dimanche soir lors de la réception de l’OL (0-1), le PSG s’est incliné pour la huitième fois depuis le début de l’année 2023. Les Parisiens ne comptent désormais que six points d’avance sur le RC Lens et l’OM au classement. Jérôme Rothen espère une réaction des hommes de Christophe Galtier pour décrocher le onzième titre du club de la capitale, mais attend de gros changements une fois la saison terminée.

«J’espère juste qu’il y aura un peu d’amour-propre»

Malgré tout, Jérôme Rothen estime que changer d’entraîneur dès maintenant afin de créer un électrochoc n’est pas la bonne solution. « Il n’y a rien à créer, il faut finir la saison avec ce titre. T’as six points d’avance, qu’est-ce que tu mets en place ? (...) J’espère juste qu’il y aura un peu d’amour-propre. Les joueurs qui ont beaucoup gagné ces dernières années, et il y en a à Paris, qu’ils se rappellent pourquoi ils ont gagné le titre en Ligue 1, en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC .

«Il y a des décisions radicales qui doivent être prises»